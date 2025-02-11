Gazze'de kritik gelişme! Komite kurulmak üzere

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'ni yönetecek komitenin kurulmak üzere olduğunu ve Filistin yönetimine bağlı olacağını söyledi.

Şeyh, Sky News Arabia kanalına yaptığı açıklamada, daha önce Mısır'ın önerdiği, Gazze'yi yönetecek bir komite kurulması fikrinin Filistin yönetimi tarafından reddedilmediğini söyledi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh, "Biz (komitenin kurulması) bunu reddetmedik, bu konuda çok yol kat ettik. Yakında Filistin hükümetine bağlı bu komite ortaya çıkacak." dedi.

Komitenin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli profesyonellerden oluştuğunu söyleyen Şeyh, "Komite Filistin hükümetiyle yakından bağlantılı ve başkanlığını mevcut Başbakan Yardımcısı üstlenecek." diye konuştu.

Şeyh, komitenin oluşturulmak üzere olduğunu belirterek, "Bu komite, coğrafya birliği ve Filistin halkının siyasi dayanağının birliğinin korunması amacıyla Filistin hükümetinin doğal bir uzantısı olacak." ifadesini kullandı.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri, Mısır ile ortak ve koordineli çalıştıklarını belirtti.

Hamas, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.06 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmede "Gazze'nin yönetimi ve güvenliği için çatışma sonrası planlamada yakın işbirliğinin önemine" vurgu yaparak, "Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetemeyeceğini ve İsrail'i tehdit edemeyeceğini" ifade etti.

04.43 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'ni yönetecek komitenin kurulmak üzere olduğunu ve Filistin yönetimine bağlı olacağını söyledi.

03.08 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

02.51 İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese arabulucu ülkelerin, İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ertelemesi sebebiyle "kızgın" olduğunu yazdı.

01.43 Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki ihlallerini gerekçe göstererek bir sonraki esir takası turunu askıya aldığını açıklamasının ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde teyakkuz halini artırdığını, takviye yaptığını, Güney Cephesi Komutanlığında savaşçı ve operasyonel birliklerinin izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

01.34 İsrail'de yüzlerce kişi Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tamamlanması ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.