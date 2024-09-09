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Dünya

Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk İsrail tarafından katledildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, yeni akademik yılın başladığı Gazze'de 650 binden fazla çocuğun eğitim alamadığını, İsrail saldırılarında ağustos ayının sonuna kadar 11 bin 500'ü aşkın okul çağındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk İsrail tarafından katledildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, akademik yılın Gazze'de üst üste ikinci kez İsrail saldırıları nedeniyle 650 binden fazla Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum olduğu bir dönemde başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Siyonist işgalci İsrail'in sürdürdüğü savaş Gazze Şeridi'nde Ağustos 2024'ün sonuna kadar 11 bin 500'den fazla okul çağındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesine, on binlerce çocuğun yaralanmasına, engelli kalmasına ve psikolojik travma yaşamasına neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarında eğitim alanında çalışan 750 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun kasıtlı şekilde çok sayıda okulu ve eğitim binasını hedef aldığı bunların yüzde 92'sini de hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.

Gazze'de geçen ay İsrail tarafından 16 okulun hedef alınarak yıkıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de yüz binlerce Filistinli çocuğu güvenli eğitim hakkından mahrum bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi genelinde çocuklar için güvenli eğitim alanları sağlanması, bunun için gerekli malzemelerin getirilebilmesi için İsrail'e baskı yapılması talep edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli öldü, 94 bin 825 kişi yaralandı.

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