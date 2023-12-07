Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 89'a yükseldi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Bakan ve eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un (24) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde süren kara çatışmalarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 55. Tugay 6623. Keşif Taburu mensubu 34 yaşındaki Binbaşı Jonathan David Deitch'in de Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir çatışmada öldürüldüğüne dikkat çekilerek, 2'si ağır olmak üzere 3 askerin de yaralandığı vurgulandı.

Öte yandan ordudan yapılan bir başka açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 6. Tugay 8173. Tabur'dan rütbeli yedek asker 24 yaşındaki Maor Gershoni'nin de dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, böylece Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 89'a, 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının toplamının da 416'ya yükseldiği kaydedildi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.