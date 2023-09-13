İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9357
  • EURO
    28,9241
  • ALTIN
    1652.84
  • BIST100
    8013.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinli öldü, 19 kişi de yaralandı.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti
ABONE OL

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze şehrinin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinlinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı" belirtildi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, patlamanın neden kaynaklandığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki sınır tellerinin yakınında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla şiddetli ayaklanmaların yaşandığı ifade edildi.

Olaylar sırasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkinleştirildiği ve el bombalarının atıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, olaylara müdahale etmek için bölgeye asker konuşlandırıldığı kaydedildi.

Yaklaşık bir saat önce, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu çok sayıda yaralanmanın meydana geldiğini belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.