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Gazze'de patlamalar: Şehit olan polis sayısı 3'e yükseldi

Gazze'nin batısında iki ayrı polis kontrol noktasında meydana gelen patlamada şehit olan polis sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda, Selame Macid en-Nedim, Vail Musa Muhammed Halife ile Ala Ziyad el-Garabili isimli polislerin şehit olduğu, 3 polisin de yaralandığı belirtildi.

Bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bilgilerin ilerleyen zamanda kamuoyuyla paylaşılacağına değinilen açıklamada, bu suçu işleyenlerin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ile onun ajanlarının Gazze'deki güven ve istikrar haline darbe vurmaya çalıştığı ve bunun için türlü yollara başvurduğu belirtilirken güvenlik güçlerinin bu yöndeki pek çok planı başarısızlığa uğrattığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, tüm Filistin halkını ve Filistinli grupları bu eylemi gerçekleştirenleri kınamaya ve güvenlik zaafiyeti oluşturmaya çalışan kişi ve kişilere karşı tek vücut olmaya çağırdı.

Daha önce yapılan açıklamada, patlamalarda 2 Filistinlinin şehit olduğu, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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