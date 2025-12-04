İSTANBUL 17°C / 9°C
Gazze'de sadece bir İsrailli esirin cesedi kaldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri tarafından dün Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla İsrail'e teslim edilen cesedin Gazze'de kalan iki esirden biri olan Taylandlı Sudthisak Rinthalak'a ait olduğu doğrulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün teslim edilen cesede ilişkin kimlik tespiti çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İsrail Ulusal Adli Tıp Merkezi tarafından yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda, cesedin Tayland vatandaşı Sudthisak Rinthalak'a ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Tayland vatandaşı Rinthalak'ın ailesine bilgi verildiği, cenazenin ülkesinde defnedilmesi için gerekli işlemlerin Tayland'ın İsrail Büyükelçiliği ile koordineli şekilde yürütüleceği belirtildi.

İsrail'in yaptığı otopsinin ardından teslim edilen cesedin esirlerden birine ait olduğunun doğrulanmasıyla, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 28 esir cesedinden 27'si İsrail'e teslim edilmiş olurken Gazze Şeridi'nde sadece bir İsrailli esirin cesedi kaldı.

Dün İzzeddin Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nin Gazze'de çalışmalar sonucunda ulaştığı bir esirin cesedini İsrail'e teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

