Gazze'de şiddet büyüyor! BM: İsrail'in çağrısı dehşet verici

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına yedinci gününde de devam ediyor.

"İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ GAZZE'YE KARADAN GİRİŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR"

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım ulaştırılması için acil insani yardım koridorları açılması gerektiğini belirtti.

İsrailli insan hakları örgütü "B'Tselem" ile Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar", İsrail'in herkesten intikam alma arzusunu uluslararası insancıl hukukla çelişen ve savaş suçu teşkil eden bir suç olarak nitelendirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 7. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi.

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını dehşet verici olarak niteledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın da tükenmekte olduğu bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmünün yaşandığı belirtilerek, "Ümmet-i Muhammed olarak bize düşen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, kardeşlik hukukumuzu canlı tutmak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır." ifadesi kullanıldı.

BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde.

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü. Ürdünlüler yürüyüş sırasında "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganları atarken, Ürdün güvenlik güçleri ise göstericileri sınırdan uzaklaştırmak için güç kullandı. Filistin bayrakları taşıyan Ürdünlüler, Filistin sınırına giden ana yolların kapatılmasının ardından tali yollarla sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Putin: Rusya, İsrail ve Filistin arasında çözüm bulunması için arabuluculuk yapmaya hazır.

12:18 UNICEF: "Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'yi hedef gözetmeksizin ağır bombardımana tutan İsrail'e açık destek veren ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu söyledi.

İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi.

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

İsrail ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim Cumartesi gününden beri bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor. AA ekibi, düzinelerce tank ve zırhlı aracın sınır bölgesine sevk edildiğini görüntüledi. Gazze tarafından ise İsrail'in saldırılarına karşılık roketler atılmaya devam ediyor.

UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas'ın rehin alarak Gazze'ye götürdüğü İsrailli bir kadının fotoğrafı "reklam amaçlı" kullanıldığı gerekçesiyle Filistinlilere ait pizza lokantasını yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.

İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kenti boşaltmaya çağırmasının ardından yüz binlerce Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığınmaya başladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

07:17 BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi.

BM: İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi

İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

05:42 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu.

04:56 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha öldürdü.

04:38 Katar Kızılayı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin acil tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolar tahsis etti.

03:38 İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye etti.

02:58 Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin savaşında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

02:37 İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarına cuma günü dikkatli olma ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durma çağrısı yaptı.

02:17 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

01:39 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

01:25 İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine karşı yürüttüğü saldırılarla birlikte işlevsizleşen bakanlığının bütçesinin kamu israfı olduğu gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

00:44 Ürdün, Gazze'deki Filistinlilerin, Mısır'a tehcir edilmesi ve krizin komşu ülkelere ihraç edilmesine karşı uyarıda bulundu.

00:43 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

00:13 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti.

00:00 Beyaz Saray, İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı "öldürülen bebek görüntülerini" teyit etmenin kendi işleri olmadığını belirterek, diğer yandan da İsrail Başbakanından gelen fotoğraflardan şüphe etmek için hiçbir nedenleri bulunmadığını bildirdi.

23:54 Hamas, uluslararası gazetelerin "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın çocukları öldürdüğü" yönündeki iddialarından vazgeçmesinin İsrail anlatısının sahte ve yalan olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

23:42 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.