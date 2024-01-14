Gazze'de soykırıma girişen İsrail'in Savaş Kabinesi'nde kriz! Toplantıyı terk etti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 100 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL MEDYASINA GÖRE, SAVUNMA BAKANI GALLANT SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTISINI TERK ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi. Özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı. The Times of Israel'in haberinde de Gallant'ın sinirlenerek terk ettiği toplantıya daha sonra döndüğü iddiası yer aldı. İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:21 Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamaya" yönelik açıklamalarına, "Mısır sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor." ifadesiyle cevap verdi

03:04 ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi

02:21 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği öne sürüldü

00:28 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı

00:14 Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor