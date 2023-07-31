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Dünya

Gazze'de tarihi keşif! 5 Roma mezarı tespit edildi

Gazze'de Roma dönemine ait 5 yeni mezar bulunduğu belirtildi.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 02:04 - Güncelleme:
Gazze'de tarihi keşif! 5 Roma mezarı tespit edildi
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Gazze'deki Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Tarihi Eserler ve Kültürel Miras Genel Müdürü Cemal Ebu Rayde, yaptığı yazılı açıklamada, son bulunan 5 mezarla birlikte, Roma döneminden kalma mezarların sayısının 130'a ulaştığını kaydetti.

Ebu Rayde, 4 bin metrekarelik alana yayılan Roma mezarlığının tarihinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığını ifade etti.

Eski dünyanın önemli kentlerinden biri olan Gazze, Firavunlar dönemi Mısır, Yunan, Roma, Bizans'ın ardından İslam dönemi yönetimlerinin hakimiyetinde kaldı.

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