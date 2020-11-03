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Dünya

Gazze'de uygulanan koronavirüs kısıtlamaları hafifletildi

Gazze Şeridi'nde vakalarının artması nedeniyle birçok bölgede uygulanan Kovid-19 önlemlerinin hafifletildiği bildirildi.

AA03 Kasım 2020 Salı 23:26 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 23:26
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçları ve genel şartlar göz önünde bulundurularak Beyt Hanun, et-Türkmen, eş-Şeyh Rıdvan ve el-Bureyc'e uygulanan karantina önlemlerini hafifletme kararı alındığını belirtti.

Bezm, bakanlık ve acil durum komitelerinin vatandaşların alınan önlemlere uymalarını teşvik etme konusunda anlaştığını ifade etti.

Gazze'deki Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle 22 Ekim'den bu yana söz konusu bölgelerde karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Gazze'deki Kovid-19 salgını sebebiyle, şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 bin 231'e ulaşmış durumda.

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