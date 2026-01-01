İSTANBUL 4°C / -1°C
Gazze'de vefat sayısı 71 bin 271'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesinin getirildiği; böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271'e yükseldiği belirtildi.

1 Ocak 2026 Perşembe 16:04
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 1 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 416 kişinin öldüğü, 1153 kişinin yaralandığı, enkaz altından 683 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271, yaralıların sayısının ise 171 bin 233 olduğu belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

