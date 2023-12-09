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Dünya

Gazze'de yarım milyon kişi açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde 500 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
Gazze'de yarım milyon kişi açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya
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Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun felaket haline geldiğini belirtti.

Muhenna, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı elektrik kesintilerinin, su ve gıda kıtlığı, sağlık ve çevre felaketlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Belediyesine ait garajı hedef alması sonucu bazı iş makinalarının ve araçların kullanılamaz hale geldiğini belirten Muhenna, İsrail bombardımanı nedeniyle kapanan sokakların açılması çalışmalarında zorluk yaşadıklarını aktardı.

Muhenna, araç ve yakıt sıkıntısının aynı zamanda, yaralıları tahliye etme ve hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerini taşıma işlemlerini aksattığını kaydetti.

Filistinli yetkili, su sıkıntısının da en önemli sorunların başında geldiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şifa Hastanesi'ne su veremiyoruz. Barınma merkezlerindeki su ve gıda krizi, bu merkezlere gelen insan sayısının, kapasitenin ötesine geçmesi nedeniyle katlanarak artıyor."

Muhenna, altyapının kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade ederek, yakıt eksikliğinden dolayı kanalizasyonlardan taşan atıkların temizlenmesinin de mümkün olmadığını vurguladı.

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