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Dünya

Gazze'de yaşam savaşı! Hastaneler doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor

Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitleri Hastanesi, İsrail'in saldırılarında yaralananları bahçeye kurulan çadırda tedavi etmeye başladı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Gazze'de yaşam savaşı! Hastaneler doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor
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Gazze Şeridi'ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışıyor. İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan sivillerin getirildiği hastanenin tüm bölümleri ve koridorları doldu. Hastane yetkilileri, yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için hastanenin bahçesine çadır kurdu. Saldırılarda yaralanan siviller, çadırda tedavi görmeye başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.

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