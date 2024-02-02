Gazze'de yeni ateşkes umudu... Hamas'tan kritik açıklama

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 119. gününde sürüyor.

HAMAS YETKİLİSİ AL-NONO: GAZZE'DE ATEŞKES ÖNERİSİNE CEVAP VERMEDİK, HALA ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Hamas ve İsrail arasında muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin çabalar devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeren muhtemel anlaşmaya ilişkin Hamas'ın henüz cevap vermediğini ve anlaşmanın üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti. Al-Nono, "Müzakerelerin şu anki aşamasının sıfır olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda bir anlaşmaya vardığımızı da söyleyemeyiz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Katarlı, ABD'li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere değinerek, Hamas'ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına dair teklifi "olumlu bir atmosferde" aldığını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle bir grup öğrencinin üniversitenin konferans salonundan dışarı çıkartılmasını eleştirdi.

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono, İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermedik, hala üzerinde çalışılıyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini bildirdi.

Hollanda'nın farklı kentlerindeki birçok tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), mevcut finansmanının yalnızca bu ay için yeterli olduğunu ve finansmanın askıya alınmasının ciddi yansımalarının ayın sonunda başlayacağını duyurdu.

00:00 Cezayir'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, Gazze Şeridi'nde derhal insani ateşkes sağlanmasını ve Filistinlilerin tehcirinin reddedilmesini öngören bir karar taslağı sunduğu belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM 2023 SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.