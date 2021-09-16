Gazze'de yeni mezun polis ve askerler için tören düzenlendi

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:55

"Ulusun Kalkanı Alayı" başlığıyla düzenlenen törende birçok askeri ve polis gösterisi yapılırken, 340 güvenlik personelinin mezun olduğu belirtildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanlığı Vekili Nasır Muslih, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumunu ve istikrarı artıracak şekilde güvenlik ve polis teşkilatının gücünü genişlettiklerini ifade etti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiğini belirten Muslih, halkın korunması için "koruyucu aşılama" adıyla Kovid-19 önlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Muslih, bir yandan güvenlik ve önleyici tedbirlerin uygulanmasını sürdürdüklerini, aynı zamanda da kamusal yaşamın devamlılığının sağlanmasına gayret ettiklerinin altını çizdi.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.