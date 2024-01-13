Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinde hizmetler durma noktasına geldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 98 gündür aralıksız devam ediyor.

YAKIT SIKINTISI NEDENİYLE GAZZE'DEKİ AKSA ŞEHİTLERİ HASTANESİNDE HİZMETLER DURMA NOKTASINDA

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yakıt tükendiği için sağlık hizmetlerinin durmak üzere olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

Hastaneye yakıtın dün öğleden sonra gelmesi gerektiği ancak hala yakıtın ulaşmadığı kaydedilen açıklamada, elektrik jeneratörlerinin durması halinde özellikle yoğun bakım ve çocuk bölümlerinde ölümlerin yaşanabileceği vurgulandı.

"İlgili tarafların (ismi belirtilmeden) ertelemesi, hastaları ve çocukları kritik bir aşamaya soktu." ifadeleri kullanılan açıklamada, yoğun bakım ünitesi ve çocuk bölümündeki hastaların kaybedilmesi durumunda ilgili tarafların sorumlu tutulacağı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'de görev yapan İngiliz doktorlar, başta meslektaşları olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Londra'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin açıklamalarının alarm verici olduğunu belirterek, Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin güçlü bir şekilde reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

13 OCAK 2023

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yakıt tükendiği için sağlık hizmetlerinin durmak üzere olduğunu duyurdu.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar konusunda güvenlik ve istihbarat zafiyeti ile medyaya bilgi sızdırılması konusunda tartıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Özel Temsilcisi Lucia Elmi, Gazze'deki çocukların hala acımasız savaşın pençesinde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), "Gazze'de durumun en kötü kabustan bile daha kötü olduğu ve burada onurlu yaşamdan bahsetmenin mümkün olmadığı" açıklamasını yaptı.

Fas'ın birçok şehrinde, "Filistinlilerin zorla göçüne hayır" konulu gösteriler düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırıları nedeniyle iletişim ve internetin kesilmesi sonucunda abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tüm ekipleriyle iletişimin kesildiğini bildirdi.

Faslı mütefekkir Taha Abdurrahman, "İsrail'in mutlak kötülüğü temsil ettiğini ve değerleri baş aşağı çevirmeyi hedeflediğini" söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın soykırımla suçladığı İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın soykırımla suçladığı İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarını görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde sivillerden, saldırılar devam ederken Deyr el-Belah'a gitmesini talep etmesinin kişilerin hayatını tehlikeye attığını belirterek, "İsrail ordusu uluslararası hukuk yükümlülükleri uyarınca sivilleri korumak için acilen adım atmalı." açıklamasında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki operasyonuyla Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu İsrailli esirlere, Katar ve İsrailli yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda ilaç temin edileceği belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında Güney Afrika'yı temsil eden delegasyondan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Direktörü Zane Dangor, İsrail hukuk ekibinin savunmasının "ikna edici" olmadığını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin 6 Ekim gecesi Hamas saldırısına ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürüldü.

Arap basını, Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarından dolayı İsrail aleyhine açtığı ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülmeye başlanan "soykırım" davasını geniş yer verdi.

Almanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika tarafından İsrail'e yöneltilen "soykırım" suçlamasının hiçbir dayanağının olmadığını savundu.

Dışişleri: Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen ve ülkesine "soykırım" suçlaması yöneltilen davanın reddedilmesini umduğunu söyledi.

İsrail'in üç ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren iki Filistinli telekomünikasyon şirketi, Gazze Şeridi'nin çoğu yerinde iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını duyurdu.

İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 15 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" davasında Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard, Anadolu Ajansının (AA) mahkemede delil olarak sunulan fotoğraflarının olduğu "Kanıt" kitabının, dava sürecinde kendileri için "çok faydalı" olacağını bildirdi.

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Lübnan'ın güneyinde bir sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın sadece yüzde 29'unun hükümete başkanlık etmek için en uygun kişi olarak mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu gördüklerini ortaya koydu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi, yaralı sayısı 60 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada İsrail'in hukuk ekibi, suçlamaları yanıtlamak yerine Güney Afrika yönetimine ithamda bulunmayı tercih etti

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararı almadığı her gün İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürdüğünü ve hızlı hareket etmenin zorunlu olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinin de işgal edilmesini istediği, bu görüşü nedeniyle İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışma yaşandığı bildirildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyeleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanının (UAD) baskı göreceğini belirtti.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının duruşmalarına katılan yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze'de cezasızlıkla süren "soykırımına" son verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı

Hollanda hükümetine karşı, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebiyle dava açan insan hakları örgütü PAX yetkilisi Frank Slijper, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması yönünde tedbir kararı alması halinde herhangi bir tarafın İsrail'e silah ihraç etmesinin zorlaşacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su gibi insani yardım sevkiyatlarının büyük çoğunluğunun aksadığını duyurdu.

Save the Children: İsrail saldırılarında Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasının ilk duruşmasında davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, soykırımın kanıtı olarak sundukları fotoğraf ve videolarla tezlerini somut delillerle destekledi.

05:32 İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

02:14 Katar, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne toplam 18 ton insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi.

02:04 Fas'ın başkenti Rabat'ta insan hakları aktivistleri, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı "soykırım" suçlamasıyla yargılamak için Uluslararası Adalet Divanında açtığı davayı desteklemek amacıyla oturma eylemi düzenledi.

00:00 Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadan Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma ya da esir takası yapmayacaklarını yineledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 469 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.