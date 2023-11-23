Gazze'deki ateşkeste Türkiye etkisi

İsrailli rehinelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupların ardından Türkiye, taraflarla iletişime geçerek rehinelerin bırakılması için görüşmeler gerçekleştirdi. İsrail'in 1,5 ayı aşan saldırıların ardından geçici ateşkes ve esir takası kararı geldi. Taraflar arasında 4 günlük ateşkes ilan edildi. 7 Ekim'den bu yana diplomasi yürüten Türkiye, ateşkes sürecinde de etkili oldu.

İsrailli rehine yakınlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup Türkiye'nin arabuluculuk rolünü hızlandırdı. Mektup sonrası Türkiye, Filistin tarafıyla temasa geçerek rehinelerin bırakılması için ikna diplomasisi yürüttü. Rehinelerin serbest bırakılması için Filistin tarafıyla görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Filistin tarafı konuya olumlu bakarken İsrail'in ateşkes maddeleri konusunda ikna edilmesi beklendi.

Öte yandan Türkiye'nin rehinelerin aileleri ile temasa geçerek rehinelerin durumuna ilişkin görüşmeler yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 4 günlük süreç içerisinde Türkiye'nin ateşkes maddelerinin ihlal edilmemesi ve serbest bırakılan rehine sayısının artması için diplomatik temaslara devam edecek.