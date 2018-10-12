Gazze'deki barışçıl gösterilerde iki Filistinli şehit oldu Katil İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, göstericilere açtığı ateş sonucu iki Filistinli şehit oldu.