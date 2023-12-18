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Dünya

Gazze'deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü, bugün öldürülen asker sayısının 7'ye çıktığını açıkladı. İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarına başladığı 27 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 129'a yükseldi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Gazze'deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldü
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İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, "Givati" adlı özel kuvvetler birliğinin komutanı Yüzbaşı Yarin Gahali'nin (22) Gazze'nin güneyinde, "Yahalom" adlı özel harekat birliğinin Komutanı Yüzbaşı Netanel Silberg'in (33) ise Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, bugün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarına başladığı 27 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 129'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguyları bugün, çok sayıda İsrail askerini ve askeri araçlarını hedef alarak İsrail ordusuna büyük kayıplar verdirdiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail birliklerini doğrudan hedef aldığını gösteren görüntüler paylaşmıştı.

  • İsrail ordusu
  • Gazze çatışması
  • ölü askerler

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