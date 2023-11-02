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Dünya

Gazze'deki çatışmalarda İsrailli bir yarbay öldürüldü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda bir İsrailli yarbayın öldürüldüğü ve 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
Gazze'deki çatışmalarda İsrailli bir yarbay öldürüldü
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 188. Zırhlı Tugay 53. Tabur Komutanı olan Yarbay Salman Habaka'nın, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, 31 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

  • Gazze çatışması
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