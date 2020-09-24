İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6498
  • EURO
    8,9153
  • ALTIN
    456.552
  • BIST100
    1117.87
Dünya

Gazze'deki Covid-19 testleri giderek azalıyor

Dünya geneline hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs Gazze'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testleri yapan merkez laboratuvarın test kapasitesinin yarıya düştüğünü duyurdu.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:41
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar'dan gelen test cihazının, operasyonel gereçlerin eksikliği sebebiyle çalışmasının durduğu ve laboratuvarda şu an işlerin sadece temel cihazla yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada laboratuvarın malzeme eksikliğinin tehlikeli bir noktaya ulaştığı ve testlerin yüzde 50 oranında düştüğü kaydedildi.

"Laboratuvarın çalışma kapasitesinin düşmesi, test, temaslı kontrolü ve virüsün yayılmasını önlemek için verilen tüm çabaları etkileyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, yetkililere, laboratuvardaki çalışmalar tamamen durmadan gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle eylül ayının başında Gazze'ye koronavirüs vakalarının tespit edilebilmesi için medikal cihaz göndermişti.

HIZLA YAYILIYOR

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.