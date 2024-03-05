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Dünya

Gazze'deki evlerde su sıkıntısı sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su olmadığını bildirdi.

AA5 Mart 2024 Salı 22:22 - Güncelleme:
Gazze'deki evlerde su sıkıntısı sürüyor
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye ulaştırılan gıda yardımının ihtiyaçlar karşısında çok az olduğuna işaret eden Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

Dujarric, süren saldırılar ve yoğun çatışmanın Gazze'deki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirterek, BM ve ortaklarının güvenlik konusunda güvencelere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Su ve temizlik alanında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Dujarric, sığınıklarda aşırı kalabalık nedeniyle yaklaşık 340 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını, 1300 kişi için de bir duş olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok." dedi.

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