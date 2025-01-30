Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 12. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 43 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 42'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 460'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 580'e çıktı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

16:09 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 42 kişinin naaşı çıkarıldı

İsrail'in 10 gündür saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'ndaki yerlerinden edilen Filistinliler, İsrail'in 2002'de Cenin Kampı'nda yürüttüğü savaş koşullarından daha zor günler yaşadıklarını söyledi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Filistin asıllı İngiliz doktor ve İskoçya'daki Glasgow Üniversitesinin Rektörü Gassan Ebu Sitte, İsrail'in, Gazze'deki sağlık sisteminin yok edilmesini soykırım projesinin ön hazırlığı gördüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılar kapsamında Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi.

Filistinli mühendisler, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde bıraktıkları tehlikeli patlayıcıları temizlemeye başladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı Han Yunus'taki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasını reddeden tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mısır'ın Filistin halkının haklarına verdiği desteği takdir etti.

04:24 ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza attı.

01:47 İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine "tehdit oluşturduğu" iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

00:28 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'tan beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Ürdünlü gencin cenazesi ülkesine gönderildi.

00:15 Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkımı işgal altındaki Batı Şeria'da da tekrarlamaması için ABD'nin müdahalesini talep etti.

00:10 Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından yarın serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.

00:05 İsrail aylar sonra Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve akıbetleri hakkında hiçbir bilgi vermediği Filistinlilerden 69'unun gözaltı merkezleri ve hapishanelerde tutulduğunu duyurdu.