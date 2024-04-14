İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 191. gününde sürüyor.
03:09 Gazze'deki Filistinliler, İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi
00:53 Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında bir çocuk öldü
00:49 Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yaktı, 66 kişiyi evinden etti
00:13 İsrail hapishanesindeki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı