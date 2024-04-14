İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'deki Filistinliler, İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi
Dünya

Gazze'deki Filistinliler, İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 191 gündür aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nin Deir Al Balah kentindeki Filistinliler, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı saldırılar ve İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi.

14 Nisan 2024 Pazar 07:06 - Güncelleme:
Gazze'deki Filistinliler, İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi
ABONE OL

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 191. gününde sürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:15 Hizbullah: İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

03:09 Gazze'deki Filistinliler, İsrail semalarında meydana gelen patlamaları izledi

00:53 Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında bir çocuk öldü

00:49 Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yaktı, 66 kişiyi evinden etti

00:13 İsrail hapishanesindeki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.