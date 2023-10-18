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Dünya

Gazze'deki hastane katliamı sonrası Rusya'dan İsrail'i zora sokacak istek!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in hastaneye düzenlenen saldırıda yer almadığını kanıtlamak için ABD'li ortaklarıyla birlikte uydu görüntüleri sağlaması gerektiğini ifade etti.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Gazze'deki hastane katliamı sonrası Rusya'dan İsrail'i zora sokacak istek!
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İsrail'in Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ve 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrailli yetkililerin saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmediği açıklamalarına değindi. Zahaova, İsrail'in hastaneye düzenlenen saldırıda yer almadığını kanıtlamak için ABD'li ortaklarıyla birlikte uydu görüntüleri sağlaması gerektiğini ifade etti. Zaharova, "Bu gelişmenin ardından masumiyetlerini kanıtlamak istiyorlarsa sadece medya ve sosyal medya üzerinden açıklama yapmakla yetinmemeliler. Açıkçası sorumluluktan kaçma arzusu görüyoruz. Lütfen bölgeyi uzaydan izleyen ABD'li ortaklarınızla birlikte uydu görüntülerini ortaya çıkarın. Bunun kendinizi haklı çıkarmak adına ciddi bir adım olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DE PATLAMAYA HAZIR BİR DURUM VAR"

İsrail-Filistin çatışmasının Avrupa'yı da etkileyebileceği uyarısında bulunan Zaharova, "Bu sadece onların (AB'nin) rahat yaşama meselesi değil, bir güvenlik meselesi değil, bunlar artık küresel bir insani felaket meselesidir. Bunun yeri, coğrafyası veya merkezi olmayacaktır. Bu insani felaketin yeri Batı Avrupa da olabilir. Yani tam da Avrupa Birliği ülkelerinin alanı. Tüm Avrupa'da ve Avrupa Birliği genelinde devam eden protestolara bakın. Artık sadece Orta Doğu'da değil, doğrudan Avrupa Birliği'nde de patlamaya hazır bir durum var. Size şaşırtıcı gelse de Avrupa'nın tek ilgilendiği şey Rusya. Yakında büyük bir göçmen akını yaşanabilir. Avrupa Konseyi'nin bu konuyu ele alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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