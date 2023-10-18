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Dünya

Gazze'deki hastane saldırısında BBC parmağı: Adeta hedef gösterdiler

İsrail'in Gazze'de hastane vurması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün 'Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?' başlığıyla sunduğu haberi ile adeta İsrail'e hedef göstermişti.

Yeni Şafak18 Ekim 2023 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Gazze'deki hastane saldırısında BBC parmağı: Adeta hedef gösterdiler
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Filistinlilere yönelik zulmünü sürdüren İsrail bu kez Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak sivil katliamı yaptı.

Siyonist İsrail'in hastaneyi bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN İŞBİRLİKÇİSİ BATI MEDYASI

İsrail'in bu katliamının arkasından ise işbirlikçi Batı medyası çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gazze'deki katliamlara karşı üç maymunu oynayan Batı medyası bu kez İsrail'e hedef gösterdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla bir yayınladı.

Söz konusu haberiyle İsrail'e adeta "Orayı vur, tam orayı" diye koordinat veren ve suç ortağı haline gelen BBC, yüzlerce masumun kanını da eline bulaştırdı.

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