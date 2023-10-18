Gazze'deki hastane saldırısında BBC parmağı: Adeta hedef gösterdiler

Filistinlilere yönelik zulmünü sürdüren İsrail bu kez Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak sivil katliamı yaptı.

Siyonist İsrail'in hastaneyi bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN İŞBİRLİKÇİSİ BATI MEDYASI



İsrail'in bu katliamının arkasından ise işbirlikçi Batı medyası çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gazze'deki katliamlara karşı üç maymunu oynayan Batı medyası bu kez İsrail'e hedef gösterdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla bir yayınladı.

Söz konusu haberiyle İsrail'e adeta "Orayı vur, tam orayı" diye koordinat veren ve suç ortağı haline gelen BBC, yüzlerce masumun kanını da eline bulaştırdı.