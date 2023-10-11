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Dünya

Gazze'deki hava saldırılarında şuana kadar 9 BM görevlisi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 9 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. UNWRA İletişim Direktörü Juliette Touma, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, 'Çatışma zamanları da dahil sivillerin korunmasının önemi çok büyüktür.' ifadesini kullandı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Gazze'deki hava saldırılarında şuana kadar 9 BM görevlisi öldü
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında 9 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiğini belirten Touma, bölgede sığınağa çevirdikleri 18 UNRWA okulu ve Gazze'deki merkezlerinin de İsrail bombardımanlarında hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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