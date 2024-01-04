Gazze'deki hükümet: İsrail ''güvenli bölgelerde'' üç günde 31 kişiyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 90 gündür devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olarak iddia ettiği yerleri de hedef aldığı vurgulanarak, "İsrail güçleri, Filistinli sivilleri silah ve ölüm tehdidi altında evlerinden, mahallelerinden güvenli olduğunu iddia ettiği başka bölgelere göçe zorlama suçunu yineledi. Ancak bu bölgeleri bombaladı, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerinde 48 katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde üç günde 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu katliamlar sırasında 31 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de sivillerin, çocukların ve kadınların şahit olduğu "soykırım savaşının" insanlığın ve bu suçları sessizce izleyen tüm dünya ülkelerinin alnında "utanç lekesi" olarak kalacağı vurgulandı. Açıklamada, uluslararası topluma ve özgür dünya ülkelerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü kapsamlı soykırım savaşını durdurma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Filistinli bölge sakinlerine uçaklarla attığı broşürlerle gitmelerini istedikleri ve "güvenli" olduklarını iddia ettiği bölgeleri belirliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'de aşırı sağcı vekil, Gazze'de yıkılan Filistin köylerine Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi

İsrail ordusunun, "güvenli" olduğu iddiasıyla Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde son üç günde düzenlediği saldırılarda 31 kişiyi öldürdüğü bildirildi

İsrail güçlerinin 30 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 630'a yükseldi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki bombardımandan kaçan Filistinli aile, sığındığı güney kenti Refah'ta kalacak yer bulamadığı için yıkılan bir evin enkazı üzerine kurduğu naylon çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

ABD'de yüzlerce kişinin California Eyalet Meclisi önünde "Gazze'de ateşkes" ve "İsrail'e yardımların durdurulması" çağrısıyla gerçekleştirdiği protesto nedeniyle parlamentoda oturuma bir gün ara verilmek zorunda kalındı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

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