Gazze'deki hükümet: İsrail ''güvenli bölgelerde'' üç günde 31 kişiyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 90 gündür devam ediyor.GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL "GÜVENLİ BÖLGELERDE" ÜÇ GÜNDE 31 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olarak iddia ettiği yerleri de hedef aldığı vurgulanarak, "İsrail güçleri, Filistinli sivilleri silah ve ölüm tehdidi altında evlerinden, mahallelerinden güvenli olduğunu iddia ettiği başka bölgelere göçe zorlama suçunu yineledi. Ancak bu bölgeleri bombaladı, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerinde 48 katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde üç günde 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu katliamlar sırasında 31 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de sivillerin, çocukların ve kadınların şahit olduğu "soykırım savaşının" insanlığın ve bu suçları sessizce izleyen tüm dünya ülkelerinin alnında "utanç lekesi" olarak kalacağı vurgulandı. Açıklamada, uluslararası topluma ve özgür dünya ülkelerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü kapsamlı soykırım savaşını durdurma çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusu, Filistinli bölge sakinlerine uçaklarla attığı broşürlerle gitmelerini istedikleri ve "güvenli" olduklarını iddia ettiği bölgeleri belirliyor.
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