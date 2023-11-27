Hamas doğruladı! Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı

Katar, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

HAMAS DOĞRULADI

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

19:16 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mısır: Katar ile ortak çabalarımızla insani aranın 2 gün uzatılmasına yakınız. İki günlük uzatma 20 İsrailli rehine ve 60 Filistinli esirin bırakılmasını kapsıyor

İsrail güçlerinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı süresince işgal altındaki Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi

Gazze Belediyesi, "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ulaşmadığını ve İsrail güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürerek vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini belirtti

İsrail çatışmalar sırasında Gazze'den çekilen birlikteki iki subayı görevden aldı

Gazze'de Sağlık Müdürü: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaşmadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini söyledi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın devam etmesi için herkesin çalıştığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatının uzatılması çağrısında bulundu

İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine ayırdığı fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açtı

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İsrail'in Hamas'ı yok etmekle güvenliği sağlayamayacağını belirterek, "Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir." dedi.

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'e göre İsrail ordusu sadece savaş zamanlarında değil, 55 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında her gün rutin olarak "savaş suçu" işliyor ve işgalin sona ermesinin tek yolu Tel Aviv yönetimin "bedel ödemeye" başlaması.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanarak Endonezya Hastanesi'ne kaldırılan ancak oradan da tahliye edilerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir okula yerleştirilen Filistinliler tedavi olmayı bekliyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne dün yardım taşıyan 150 tırın girdiği belirtildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Alman halkı arasında İsrail'e verilen desteğin azlığından endişe duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de BM'nin insani yardım tesislerine yönelik saldırıların "uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığını" gösterdiğini söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Herzog, Gazze'deki "insani ara"nın gün gün uzatılabileceğini söyledi

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bu bir savaş değil, bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, gazetecilerin, doktorların herkesin öldürüldüğü bir soykırım." dedi

İsrail yönetimi, varılan mutabakat kapsamında Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini yine teyit etti.

02:52 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle Kraliyet Sarayı yakınlarında yürüyüş düzenledi.

02:18 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

00:46 Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığını, ülkesinin de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

00:27 Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.

00:16 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

00:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

00:07 ABD'nin New York kentinde bir grup, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın kalıcı olması talebiyle eylem yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.