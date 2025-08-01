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Dünya

Gazze'deki insani kriz TIME kapağında!

Dünya basınının önde gelen yayın kuruluşlarından TIME dergisi, bu haftaki kapağında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çektiği fotoğrafı kullandı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 17:36 - Güncelleme:
Gazze'deki insani kriz TIME kapağında!
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TIME dergisi, AA foto muhabiri Jadallah'ın Gazze'de devam eden açlık felaketine ilişkin fotoğrafını, "Gazze trajedisi" yorumuyla kapağına taşıdı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde gıda yardımı alabilmek için sıraya giren halkın görüntülendiği fotoğraf, TIME dergisi editörleri tarafından çok sayıda kare arasından seçildi.

AA'nın foto muhabiri Jadallah, Gazze'deki mevcut durumu fotoğraflarıyla dünyaya duyuruyor.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk, 159 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi yaralandı.

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