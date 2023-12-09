İsrail'in, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istediği belirtildi.



ABD merkezli The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, mühimmat siparişinin onaylanması için ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

ABD'li yetkililere göre, değeri 500 milyon dolardan fazla olan ve İsrail'in Gazze'de kullandığı tank türleri için kullanılacak mühimmat 45 bin tank mermisinden oluşuyor.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının kararı incelenmek üzere ABD Kongresi'ne sunmasının ardından bazı üyeler ve danışmanlar konuya ilişkin sert sorular sorabilir.

Ancak ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin ABD Kongresi'nin incelemesini atlamak için silah ihracatı yasasındaki acil durum hükmünü devreye sokmayı düşündüğünü de kaydetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.