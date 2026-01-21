İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3042
  • EURO
    50,7672
  • ALTIN
    6770.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'deki katliamın baş suçlusu! Soykırımcı Netanyahu, Barış Kurulu'na katılacak
Dünya

Gazze'deki katliamın baş suçlusu! Soykırımcı Netanyahu, Barış Kurulu'na katılacak

Soykırımcı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetinin ardından Gazze planı kapsamında kurulan Barış Kurulu'na katılacağı bildirildi.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Gazze'deki katliamın baş suçlusu! Soykırımcı Netanyahu, Barış Kurulu'na katılacak
ABONE OL

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump tarafından Barış Kurulu'na davet edildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na Trump'ın daveti üzerine katılmaya karar verdiği duyuruldu.

GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN "BARIŞ KURULU"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

  • Netanyahu
  • Trump
  • Gazze planı

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.