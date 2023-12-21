Gazze'deki katliamlara paralı katillerden destek! 16 ülke açıklandı

İsrail ordusunun 7 Ekim saldırıları sonrası 'yedek asker' çağrısına 16 ülkeden binlerce kişi katıldı. En çok katılım 3 bin 804 ile Fransa'dan.

Gazze'de ağır kayıplar veren işgalcilerin yardımına paralı askerler koştu. 22 bine yakın paralı katilin katliamlara karıştığı belirlendi.

20 bine yakın sivili katleden İsrail'e dünyanın birçok bölgesinden getirilen paralı askerler destek veriyor. İsrail ordusu, Gazze'de çifte vatandaşlığa sahip 21 bin 891 askerin olduğunu duyurdu.

UKRAYNALILAR DA BÖLGEDE

Kendi ülkelerinin Rusya'yla savaşta olmasına rağmen Ukraynalı paralı askerlerin, İsrail saflarında savaştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Forward Observations Group isimli paralı asker oluşumunun paylaştığı görüntüde, Ukraynalı paralı bir askerin okuldaki bir tahtaya annesine Gazze'de olduğunu yazdığı görüldü.

ADALETE HESAP VERMELİLER

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Gazze'de savaş suçu işleyen Fransız asıllı İsrail askerlerinin yargılanması gerektiğini belirtti. Portes, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail ordusunda 4 binden fazla Fransız asıllı askerin olduğunu kaydetti. Portes, "Filistin topraklarında sömürgeciliğe katılan Fransız asıllı vatandaşlar da yaptıklarının hesabını adalet karşısında vermeli" çağrısında bulunmuştu.

GAZZE KASABI SUÇLARINDAN KAÇMA PEŞİNDE

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze savaşını bahane ederek, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyasını kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Savaş suçlarından yargılanmamak için dokunulmazlığını korumaya çalışan Netanyahu'nun 10 yıl hapsi isteniyor.

'Gazze kasabı' olarak tarihe geçen İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu köşeye sıkıştı. İsrail medyası ise Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığını ileri sürdü.

DELİLLERİ SAKLIYOR

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, "Başbakan Netanyahu'nun savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delilleri saklamasını istediği ortaya çıktı" denildi. Haberde, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın, 18 Aralık'ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan'ın savaş bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı. Savcılık yetkililerinin, bu durumun "yargılamayı birkaç ay geciktirebileceğinden" endişelendiği belirtildi. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk davası açılmıştı. Netanyahu, "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan Walla News adlı internet sitesine, ailesi lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor. Ayrıca bu şirket lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürüttüğü belirtilen Netanyahu'nun hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. Suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis alması bekleniyor.

'GÖREVDEN ALINSIN'

İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Netanyahu'nun devletin boynunda bir değirmen taşı olduğunu belirterek, görevden alınması çağrısında bulundu. Cohen, Netanyahu'nun yanlış kişi olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASKERLER GÖRÜŞMEDİ

İsrail basını, Netanyahu'nun Gazze'deki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyaret ettiğini, yaralılardan bazılarının Netanyahu'ya tepki göstererek, görüşmediğini duyurdu.

15 SİVİLE KANLI İNFAZ

İsrail güçleri, Gazze'de bir evde yine katliam yaptı. Vahşetten kurtulan kadın, "15'ten fazla erkeği, çocukların önünde infaz ettiler. Aralarında kocam ile oğlum da vardı" dedi.

ATEŞKES İÇİN GÖZLER KAHİRE'DE

İsrail ile Hamas arasında 2. takas görüşmeleri dün Kahire'de gerçekleştirildi. Washington Post gazetesi, İsrail'in rehineler karşılığında iki haftalık ateşkese hazır olduğunu yazdı.

İNSANLIK TABUTUNA ÇİVİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Albanese yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, lütfen Gazze'de masum sivillere yönelik bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin. Uluslararası toplumun İsrail'in imha kampanyasını durdurmak için harekete geçmediği her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" dedi.

BMGK'DEN ÜÇÜNCÜ FİYASKO

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi. ABD'nin BAE'nin hazırladığı tasarıya ikna olmadığı öğrenildi. Öte yandan ateşkese karşı çıkan 10 ülkeden biri olan Batı Afrika ülkesi Liberya, BM'de kullandığı "hayır" oyunu "evet" olarak değiştirdi. Ateşkesi destekleyen ülke sayısını 154'e yükseldi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: SAVAŞ SUÇU

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de bazı Filistinlileri yarı çıplak alıkoymasını savaş suçu olarak niteledi. Açıklamada insanlık dışı muamele, işkence, zorla kaybetme ve insanlık onuruna karşı saldırıların savaş suçu olduğunu hatırlattı. Bu kişilere ilişkin son durumun bilinmediğine işaret edildi.

MALEZYA'DAN İSRAİL GEMİLERİNE YASAK

Malezya, İsrail bayraklı gemilerin kara sularına girişini yasakladığını resmen ilan etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, gemilerin Gazze'deki İsrail vahşeti nedeniyle ülke sınırlarına girişinin yasaklandığını söyledi.