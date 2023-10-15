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Dünya

Gazze'deki plana sert çıktı: İsrail'in bu yaptığı soykırım anlamına gelecek

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'yi tahliye etme girişiminin çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceği bir soykırım anlamına geleceğini bildirdi. İsrail'i 'apartheid devleti' olarak nitelendiren Ramaphosa, 'Uluslararası topluma, İsrail hükümetinin insanları Gazze'nin kuzey kesiminden çıkarma emrini geri çekmesi yönünde talimat vermesi çağrısında bulunduk.' dedi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 14:08 - Güncelleme:
Gazze'deki plana sert çıktı: İsrail'in bu yaptığı soykırım anlamına gelecek
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Cumhurbaşkanı Ramaphosa, partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 1948-1994 yıllarında ülkeyi yöneten ırkçı apartheid rejiminin acılarını yaşamış ve baskılarına direnmiş Güney Afrika halkının, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ramaphosa, İsrail hükümetinin 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzey kesimini boşaltma planından endişe duyduklarını kaydederek "Uluslararası topluma, İsrail hükümetinin insanları Gazze'nin kuzey kesiminden çıkarma emrini geri çekmesi yönünde talimat vermesi çağrısında bulunduk. Bu, çok sayıda insan öleceği için soykırım anlamına gelecektir." dedi.

İsrail'i "apartheid devleti" olarak nitelendiren Ramaphosa, yaklaşık 75 yıldır işgal altında bulunan Filistin halkının bu apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadeleyi ve bu meseleyi nasıl ele aldıklarını çok iyi anladıklarını söyledi.

Ramaphosa, İsrail'in insan hakları ihlalleri yaptığını, Filistinlilerin ise adalet mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Güney Afrika'da 29 yıldır iktidarda olan ANC'nin Yürütme Kurulu üyeleri, Filistin'e destek amacıyla toplantıya siyah renkli giysiler ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

ÇATIŞMALARDA İKİ GÜNEY AFRİKALI HAYATI KAYBETTİ

Öte yandan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarında şimdiye kadar iki Güney Afrika vatandaşının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ölenlerden birinin Güney Afrika-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtildi.

  • yapı
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