Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 94 gündür devam ediyor.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI, GAZZE'YE SALDIRILARIN TÜM YIL SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

2024'ün "zorlu" geçeceğini ifade eden Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diye konuştu. Halevi, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol açılacağını" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas'ın dağıtılmasına" odaklandığını söylemişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini bildirdi

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi

İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli öldürüldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu öldürülen gazetecilere ilişkin, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci, evlerine atılan bombayla öldürüldü." ifadesini kullandı.

00:50 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi

00:40 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti

00:20 İsrail, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Barak'ı UAD'deki "soykırım" davasına hakim olarak atadı

00:19 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2024'te de tüm yıl boyunca devam edeceğini duyurdu