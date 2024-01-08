İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8943
  • EURO
    32,7283
  • ALTIN
    1949.99
  • BIST100
    7782.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi
Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 06:59 - Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi
ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 94 gündür devam ediyor.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI, GAZZE'YE SALDIRILARIN TÜM YIL SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

2024'ün "zorlu" geçeceğini ifade eden Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diye konuştu. Halevi, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol açılacağını" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas'ın dağıtılmasına" odaklandığını söylemişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

11:20 Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini bildirdi

10:23 İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi

10:00 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu

09:48 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi

08:36 İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli öldürüldü

07:00 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu öldürülen gazetecilere ilişkin, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci, evlerine atılan bombayla öldürüldü." ifadesini kullandı.

00:50 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi

00:40 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti

00:20 İsrail, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Barak'ı UAD'deki "soykırım" davasına hakim olarak atadı

00:19 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2024'te de tüm yıl boyunca devam edeceğini duyurdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.