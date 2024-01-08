Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 94 gündür devam ediyor.
2024'ün "zorlu" geçeceğini ifade eden Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diye konuştu. Halevi, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol açılacağını" söyledi.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas'ın dağıtılmasına" odaklandığını söylemişti.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:11:20 Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini bildirdi10:23 İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi10:00 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu09:48 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi08:36 İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli öldürüldü07:00 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu öldürülen gazetecilere ilişkin, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci, evlerine atılan bombayla öldürüldü." ifadesini kullandı.
00:50 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi
00:40 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti
00:20 İsrail, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Barak'ı UAD'deki "soykırım" davasına hakim olarak atadı
00:19 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2024'te de tüm yıl boyunca devam edeceğini duyurdu