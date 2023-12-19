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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktığını duyurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun saldırıları, kuşatması ve sağlık çalışanlarını alıkoyması nedeniyle El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

AA19 Aralık 2023 Salı 18:26 - Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktığını duyurdu
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde sağlık hizmeti veren tek hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Kudra açıklamasında, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi (İsrail'in) hedef alma, kuşatma ve çok sayıda sağlık çalışanını, yaralıyı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatıp baskın düzenleyerek hizmet dışı bırakmasının ardından Gazze kentinde faaliyet gösteren tek hastaneydi.

Filistin Kızılayı, 14 Aralık'ta, İsrail tanklarının hastaneyi kuşattığını ve şiddetli çatışmalar nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörünü ortadan kaldırarak 800 bin kişinin yerinden edilmesini ve binlerce yaralı, hamile, çocuk ve kronik hastalığı bulunan kişinin sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyi amaçladığını söylemişti.

İsrail ordusunun El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

  • sağlık çalışanları
  • kuşatma
  • İsrail saldırısı

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