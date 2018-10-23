Gazze'deki sağlık krizi böbrek hastalarını tehdit ediyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi Böbrek Hastalıkları Bölümü Başkanı Abdullah el-Kişavi, bölümün önünde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme yoksunluğunun hastaların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Kişavi, "İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği, abluka altındaki Gazze'de bulunan hastaların tedavisini zora sokuyor. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki 5 diyaliz bölümünde 800 hasta diyalize girmek için sıra bekliyor." dedi.

Böbrek hastalarının çok kötü durumda olduğunu ifade eden Kişavi, hastaların ilaç yoksunluğu nedeniyle korku içinde olduğunu aktardı.

Kişavi, öte yandan böbrek nakli olacak hastaların ise nakil sırasında ve sonrasında gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin bulunmamasından dolayı vücutlarının organı kabul etmeyeceğinden ve tekrar böbrek yetmezliği çilesi çekeceklerinden endişe duyduğunu kaydetti.

Uluslararası kurumlara ve sağlık kuruluşlarına seslenen Kişavi, durum daha trajik boyut almadan Gazze'deki sağlık krizine çözüm için ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka, Fetih ile Hamas arasında yaşanan ayrılık nedeniyle Gazze'de, pek çok ilaç ve tıbbı malzemeye ulaşma konusunda sıkıntı yaşanıyor.