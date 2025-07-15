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Dünya

Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde yer alan karargahta intihar ettiği bildirildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 00:28 - Güncelleme:
Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Nahal Tugayında görevli bir askerin sabah saatlerinde Golan Tepeleri'nde yer alan ordu karargahında intihar ettiği belirtildi.

İntihar eden İsrailli askerin daha önce Gazze'deki saldırılara katıldığına işaret edilen haberde, son bir hafta içinde Gazze savaşına katılıp intihar eden asker sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açıldığı ve sonuçların askeri savcıyla paylaşılacağına dikkat çekildi.

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