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Dünya

Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 7 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

IHA9 Haziran 2026 Salı 10:49 - Güncelleme:
Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 7 sivil hayatını kaybetti
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İsrail güçlerinin ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin ihlallerini sürdürürken, bölgede enkaz altında kalanları arama çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 8 kişinin cansız bedeninin ve 34 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden 7'sinin İsrail askerleri tarafından düzenlenen yeni saldırıda öldüğü, birinin ise daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazdan çıkarıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 978'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 782'ye, yaralı sayısının da 3 bin 97'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 988'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 205'e yükseldiği aktarıldı.

  • Gazze saldırıları
  • Filistin Bakanlığı
  • Gazze sivil hakları

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