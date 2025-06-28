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Dünya

Gazze'deki son vahşet infiale neden oldu! Soykırımcı İsrail çocuk ve bebekleri diri diri yaktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı eylemleri vahşetin ötesine geçti. Katiller ordusu son saldırısında aralarında çocuk ve bebeklerin olduğu masumları diri diri yaktı.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2025 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Gazze'deki son vahşet infiale neden oldu! Soykırımcı İsrail çocuk ve bebekleri diri diri yaktı
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Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara bir yenisi daha eklendi.

Katil İsrailli askerlerin son gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Gazze'de yürek parçalayan görüntüler geldi.

Sosyal medyada yayınlanan ve gündem olan görüntülerde soykırımcı İsrail, aralarında çocuk ve bebeklerin olduğu Filistinli masumları diri diri yaktı.

Kısa sürede yayılan video dünyada infiale neden oldu.

Sosyal medyadan İsrail'i lanetleyen vatandaşlar, "Zalimler Allah sizi perişan etsin", "Yarabbi bu zulme bu işkenceyi bunları yapanları mafeyle", "Ya kahhar yıkılsın İsrail" isyanında bulundu.

GAZZE'DE BEBEKLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle tükenen bebek mamaları, yenidoğanların ve özellikle de prematüre bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, devam eden soykırım nedeniyle bölgedeki sağlık ve insani durumun "felaket boyutuna" ulaştığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda şu ana kadar 189 binden fazla Filistinli öldürüldü ya da yaralandı.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşurken, 11 binden fazla kişi hala kayıp. Ayrıca yüz binlerce kişi yerinden edilirken, Gazze'de baş gösteren kıtlık nedeniyle çok sayıda kişi özellikle çocuklar hayatını kaybetti.

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