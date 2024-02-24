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Dünya

Gazze'deki soykırıma rağmen Eurovision'a katılmasına izin verilen İsrail'den 'Ekim' provokasyonu

Gazze'deki katliama rağmen Eurovision'a katılmasına izin verilen İsrail, bu kez de 7 Ekim'e gönderme yapan şarkısı yüzünden incelemeye alındı.

24 Şubat 2024 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Gazze'deki soykırıma rağmen Eurovision'a katılmasına izin verilen İsrail'den 'Ekim' provokasyonu
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Gazze'de çoluk çocuk demeden 30 bin kişiyi katleden İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması için başlatılan imza kampanyaları işe yaramadı. Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya'yı yarışmadan atarken, İsrail'in yarışmasına izin verdi. Ancak Tel Aviv'in, 'Ekim Yağmuru şarkısında, yeni bir provokasyona imza attığı anlaşıldı.

ÖLEN ASKERLERE ADANMIŞ!

Mayısta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak yarışmada İsrail'i temsil edecek şarkının 7 Ekim'e gönderme yaptığı ve ölen İsrailli askerlere adandığı anlaşıldı. Yarışma organizatörleri, siyasi sözleri nedeniyle şarkının incelendiğini ve İsrail'in ulusal yayıncısı KAN ile görüştüğünü belirtti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Eden Golan'ın seslendirdiği şarkının 'halkın duygularını yansıttığı'nı savundu.

11 MART'A KADAR SUNULACAK

Tüm yayıncıların başvurularını 11 Mart'a kadar resmi olarak sunmaları gerekiyor. Bir şarkının kabul edilmemesi halinde, kurallar uyarınca yeni bir şarkı veya yeni şarkı sözleri sunulması gündeme gelebilir. 2009'da Gürcistan, 2021'de de Belarus, şarkıların siyasi metne sahip olduğu gerekçesiyle yarışmadan men edilmişlerdi. 2015'te de Ermenistan, şarkının adında değişikliğe gitmişti.

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