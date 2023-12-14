Gazze'deki tünellere deniz suyu basılıyor mu? İsrailli yetkiliden kaçamak cevap

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEKİ TÜNELLERE DENİZ SUYU BASTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR KARŞISINDA SESSİZ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı.

İsrail ordusundan üst düzey yetkili, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Gazze Şeridi'ndeki tünellere su basılmaya başlandığı yönündeki habere ilişkin soruları da yanıtladı.

Gazze'deki tünellere su basmaya başlanıp başlanmadığı yönündeki soruları "operasyonel detayları paylaşamayacağı" gerekçesiyle yanıtlayamayacağını kaydeden yetkili, İsrail ordusunun, "yıllardır tünellere ilişkin taktiksel seçenekler üzerinde çalıştığını, elinde tünellerin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda yöntem bulunduğunu" savundu.

İsrail ordusunun herhangi bir yer altı tüneline su basmaya başlayıp başlamadığı veya başlayıp, başlamayacağı tekrar sorulan yetkili, "İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, yakın zamanda tünellere su basmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüğü" yönündeki ifadelerini tekrar etti, ancak kesin bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yer altı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtmişti.

Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde esir tuttuğu İsraillilerden serbest bırakılanlar, buradaki yer altı tünellerinde kaldıklarına ilişkin tanıklıklarını aktarıyor. Öte yandan, çevre uzmanları, bölgedeki tünellere deniz suyu basılmasının, bölgede çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



06:29 Katar, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi sakinlerine, 50 milyon dolar insani yardım sağlamayı taahhüt etti.

05:58 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.

05:13 Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarının, 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını duyurdu.

04:37 İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

04:20 Filistin Politika ve Araştırma Merkezi'nin yayımladığı ankete göre, Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

04:00 Gazze şehrinin doğusundaki eş-Şucaiyye Mahallesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneyindeki Han Yunus kenti, sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

03:10 ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

02:59 İsrail medyası, savaş kabinesinin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

02:50 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı.

01:08 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri esir aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

00:22 İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, ülkesi ve Filistin için iki devletli çözümü reddederek, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmayacağını savundu.

00:14 ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.