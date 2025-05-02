Gazze'den dünyaya çağrı: Açlıktan ölen çocukları kurtarın

Sağlık Bakanlığından 23 ve 28 Nisan'da yapılan açıklamalarda şiddetli akut yetersiz beslenme örneği teşkil eden 5 yaşındaki Usame Rakab ile 5 aylık Sivar Aşur bebeğin durumunun paylaşılmasının ardından bugün de uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu.

‍"Gazze'deki çocukları kurtarın, masumlar artık ölmesin" başlığıyla yayınlanan açıklamada, uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşları ile vicdan sahibi insanlara seslenildi.

"Gazzeli çocukların, sistematik öldürme, kasıtlı aç bırakma gibi insanlığın gördüğü en korkunç ihlallere maruz kaldığı, tedavi ve güvenlik hakkından mahrum bırakıldığı" vurgulanan açıklamada, 5 Mayıs'tan itibaren bir hafta boyunca küresel çapta düzenlenecek etkinliklerle Gazze'deki çocuklara destek verilmesi istendi.

Hastanelerin yıkılması ve ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle hastalıkların yayıldığı, devam eden ablukanın insanların hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.



Açıklamada, sağlık kuruluşlarına Gazze'ye acil tıbbi ekip, ilaç, tıbbi malzeme gönderme ve hükümetler ile küresel sağlık örgütlerine ablukayı kırmak için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İnsani yardım kuruluşlarına acil yardım kampanyaları düzenleme, İsrail'in ihlallerini belgeleme ve çocuklara yönelik psikolojik destek programlarını destekleme, aktivistler ile vicdan sahiplerine ise protestolar düzenleme, sosyal medya üzerinden dayanışma içerikli paylaşımlarda bulunma çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, 5 yaşındaki Usame Rakab'ın, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre en şiddetli evre olan beşinci evre yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılmıştı. Kudüs Haber Ağı'nın 25 Nisan'da X hesabından paylaşılan görüntülerde ise Usame'nin annesi Menal Rakab, oğlunun yetersiz beslenme nedeniyle 14 ila 16 kilogram olması gereken ağırlığının 9 kilograma kadar düştüğünü söylemişti.

Bakanlıktan 28 Nisan'da da 5 aylık Sivar Aşur'un görüntüleri paylaşılmıştı. Aşur bebeğin annesi, 5 aylık bebeğin sadece 4 kilogram olduğunu dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA), 30 Nisan'da yapılan açıklamada ise İsrail'in ablukası ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle Filistinli bebeklerin yüzde 92'sinin temel gıdalardan yoksun olduğu belirtilmişti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukları destekleme çağrısı yaptı.

Hamas, ABD'nin Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) yasaklama kararını destekleyen tutumunu kınayarak, bu tavrı "Washington'un açıkça İsrail'e yandaşlık yapmasının bir uzantısı" şeklinde değerlendirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi göğsünden vurarak öldürdüğü belirtildi.

02.43 Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda aralarında engelli iki kız kardeşin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

02.00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye "yardımın devam etmesini istediklerini" belirtti.

00.00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerlerine pusu kurduğunu, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.