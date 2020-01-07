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Dünya

Gazze'den İsrail ablukasının kaldırılması için baskı gücü oluşturulması talebi

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana uyguladığı ablukanın kaldırılması için 'baskı gücü' oluşturulması çağrısında bulundu.

AA07.01.2020  21:22 - Güncelleme: 07.01.2020  21:22

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan Gazze'deki İsrail ablukasının sonlandırılması konusunda daha etkin rol üstlenmesini istedi.

Ablukanın kaldırılması ve etkilerinin sonlandırılması için Filistin, Müslüman, Arap ve uluslararası bir baskı gücünün oluşturulması gerektiğini vurgulayan Hudari, bu görüşün yayılması adına Komitenin uluslararası toplumla görüşmeleri artıracağını belirtti.

Hudari, Gazze'de yaklaşık 2 milyon insana yönelik "kolektif cezalandırma" olarak nitelendirilen ablukanın, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve uluslararası yasalar tarafından suç olarak tanımlandığını aktardı.

Gazze'deki nüfusun yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığına, 250 bin kişinin de işsiz olduğuna işaret eden Hudari, bölgedeki fabrikaların yüzde 20 kapasiteyle çalıştığını, ithalat ve ihracat hareketlerinin oldukça kısıtlı olduğunu ifade etti.

Hudari, ablukanın kaldırılmasıyla Gazze'de büyük bir canlanmanın, insani ve ekonomik koşullarda iyileşmenin başlayacağını kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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