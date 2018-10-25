Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atıldığının tespit edildiğini öne sürdü.

Sözcü, Demir Kubbe hava savunma sisteminin bu roketi havada imha etmek için başka bir roket fırlattığını belirtti.

Adraee, Gazze'den atılan roketin imha edilip edilemediğine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralanmıştı.