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Dünya

Gazze'den Mısır'a insani koridor... İsrail soruya cevap veremedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki siviller için güvenli koridor oluşturulması planına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Gazze'den Mısır'a insani koridor... İsrail soruya cevap veremedi
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AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin Gazze'deki sivillere güvenli koridor oluşturulması için İsrail ve Mısır ile görüşüldüğünü duyurmasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir yorumumuz yok." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazzeli siviller için insani koridor açılması konusunun İsrail ve Mısırlı yetkililerle görüşüldüğünü duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 263 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, 175 bin kişinin BM'ye ait okullara sığındığını açıklamıştı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

  • İsrail Dışişleri
  • Gazze Şeridi
  • güvenli koridor

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