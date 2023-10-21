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Dünya

Gazzeli bebekler için yardım çığlığı: Kritik saatlere girildi

Gazze Şeridi'nde yenidoğan ünitelerinde şartlar giderek ağırlaşıyor. Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadya Malhis'in, bebekler için dünyaya yaptığı acil yardım çağrısı sonrası birçok kullanıcı, bebeklerin sesi olmak için #LetGazaBabiesLive etiketiyle paylaşım yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Gazzeli bebekler için yardım çığlığı: Kritik saatlere girildi
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Gazze Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadya Malhis, yaşamsal eksiklerin özellikle yenidoğan ünitelerini etkilediği ve bebekler için kritik saatlere girildiğini söyleyerek dünyaya seslendi.

Söz konusu çağrı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.

Birçok kullanıcı, eski adı Twitter olan X hesaplarından bebeklerin kurtarılması için #LetGazaBabiesLive etiketiyle çağrıda bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUMU BİR ARAYA GELMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin ilaç ve mamalarının bittiği, hastanenin ısınamadığı ve elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde bebeklerin yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"Gazzeli bebeklerin yaşadığı insani krizi gözlerimizin önünde izliyoruz. Enerji ve temiz su eksikliği, mama sıkıntısı... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazzelilerin yaşadığı bu insanlık krizine çözüm bulmak için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor. Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz. Acil tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç var."

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