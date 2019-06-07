Gazzeli kadınlar İsrail sınırında patates yetiştiriyor

İsrail sınırına yakın tarım arazilerinde kadınların çalışması pek alışıldık bir durum olmasa da ekonomik şartlar onları bu zorlu ve aynı zamanda tehlikeli işte çalışmaya mecbur bırakıyor.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Maan Kalkınma Merkezinin öncülük ettiği ve küresel yoksulluğun azaltılmasına odaklanan Oxfam'ın finansman sağladığı tarım projesi kapsamında çalışan kadınlar, tüm zorluklara rağmen 10 dönümlük arazide farklı cins patates yetiştirmeyi başardı.

İbtihal en-Neccar (45), Nesrin Kaddih (39), İman Kaddih (27), Seher Ebu Yede (44) ve Mey Kaddih (31) her gün güneş doğarken çıktıkları evlerine güneş batarken dönmek zorunda kalsa da elde ettikleri başarının haklı gururunu yaşıyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇİFTÇİ KADINLAR

AA muhabirine konuşan Neccar, 23 yıl önce matematik lisansı aldığını ancak mezun olduğu alanda iş bulamayınca hasta eşine destek olmak için yıllar önce tarım işine girdiğini söyledi.

Yaşları 15 ile 25 arasında değişen 6 çocuk annesi Neccar, tarım projesi hayata geçirilmeden önce kırsal kesimden 60 kadın olarak, ekonomik, psikolojik ve sosyal güçlendirme ve tarımsal yöntemler hakkında eğitim aldıklarını ancak proje için sadece 5 kadının seçildiğini ifade etti.

Maan Kalkınma Merkezinin tarım arazisinin kirasını karşıladığını, tohum, sulama, gübre ve tarım ilaçlarını da temin ettiğini belirten Neccar, bir tarım mühendisinin denetiminde hem teorik hem de pratik olarak ekimin nasıl yapılacağına dair ders aldıklarını anlattı.

"Bu işin meşakkatli olduğunu biliyorum ama başka alternatifimiz yok. Hayat bizim için zor, ya kendi ayaklarımızın üstünde duracağız ya da içinde bulunduğumuz şartlara teslim olacağız." diyen Neccar, bu işte başarılı olduklarını dile getirdi.

EV İŞLERİYLE TARIMI BİRLİKTE YÜRÜTÜYORLAR

Neccar, projede birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla sabah gün aydınlanırken evden çıktıklarını ve akşam güneş batınca eve döndüklerini belirtirken, hem ev hem de tarla işini birlikte yürütmenin zorluğuna işaret etti.

İki işi bir arada yürütmeyi başararak toplumun bu alanda çalışan kadınlara bakışını da değiştirdiklerini söyleyen Neccar, "Başlangıçta bazıları, bu projeden ve sağlayacağı faydadan şüphe etti ama başarılı olunca başka kadınlar da buna benzer projeleri nasıl hayata geçirebileceklerini sormaya başladı." diye konuştu.

İman Kaddih de proje için seçildiklerinde patates tarımıyla ilgili hiçbir şey bilmediklerini ancak aldıkları eğitimle ekimden hasada kadar tüm aşamalarla ilgili bilgi sahibi olduklarını aktardı.

TOPLUMUN BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİLER

Kaddih, yakıcı güneşin altında sabahtan akşama kadar çalışmak ve bunu ev işleriyle birlikte yürütmenin zorluğuna rağmen zamanla bu duruma adapte olmayı başardıklarını dile getirdi.

En küçüğü 1,5 yaşında 4 çocuk annesi Kaddih, 5 yıl önce işletme bölümünden mezun olduğunu ancak kendi alanında çalışma fırsatı yakalayamadığını söyledi.

Eşi işsiz olduğu için ailenin geçimine katkıda bulunmak için çalıştığını belirten Kaddih, "Kadınların, çevrelerindeki kişilerin cesaret kırma ve umutsuzluğa sevk etme çabalarına kulak asmaması, kendilerini kanıtlaması ve toplumun onlara olan bakışını değiştirmesi lazım." dedi.

Kaddif, Filistinli kadınların kendilerini değiştirebileceğini ve erkeğin yanında yer alabileceğini sözlerine ekledi.