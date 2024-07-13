İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları aylardır devam ederken öksüz vea yetim kalan, evlerini, kardeşlerini, arkadaşlarını yitiren, büyük acılara şahit olan çocuklar, silah ve bomba sesleri arasında hayata tutunuyor.

Gazze'de yaşanan büyük acılardan etkilenen çocukların yaralarını sarmak isteyen gönüllü bir grup konservatuvar öğrencisi, 7 Ekim'den bu yana çok sayıda katliama tanıklık eden Nusayrat kampındaki bir sığınma merkezinde, çocukların bir nebze de olsa bu acılardan uzaklaşması için harekete geçti.

Edward Said Müzik Konservatuvarı öğrencileri, kendi kullandıkları müzik aletleri ve seslendirdikleri direniş ve vatan şarkılarıyla Gazzeli çocukları hem eğlendiriyor hem de boğucu savaş ortamından uzaklaştırıyor.

Gençler, ailelerini, yakınlarını, arkadaşlarını kaybeden ve güvenli yaşam hakları ellerinden alınan çocukların zihinlerini dağıtmak ve onlara umut aşılamak istediklerini ifade ediyor.

Çadır kampta çocuklara müzik ziyafeti veren gençlerin enstrümanlarını çalarak söyledikleri marşlara ve şarkılara çocuklar da alkışlarla eşlik ediyor. Gençler ayrıca isteyenlere ud, gitar ve davul gibi çeşitli enstrümanları çalmayı öğretiyor.

"PSİKOLOJİK BASKININ HAFİFLEMESİNE KATKI"



Etkinliği izleyen Ummu Muhammed Kefeyna isimli Filistinli kadın, AA muhabirine, çocuklara yönelik hazırlanan bu etkinliği çok beğendiklerini belirterek, "Müzik hayatımıza bir çeşit neşe ve huzur katıyor. İsrail saldırılarının oluşturduğu savaş atmosferinden bir nebze uzaklaştırarak üzerimizdeki psikolojik baskının hafiflemesine katkı sağlıyor." dedi.

Bu etkinliğin, güvenli yaşam hakkından ve eğitim hayatından mahrum edilen çocuklar için bir umut olduğunu ifade eden Kefeyna, "Müzik yaşadıkları zorlukları aşmada çocuklara yardımcı oluyor. Etkinlik sırasında dahi duyulan bombardımanlara rağmen çevreye güzel bir atmosfer hakim oluyor, korkutucu patlama seslerini unutup mutlu bir şekilde şarkılara uyum sağlıyorlar." diye konuştu.

"MÜZİK İSRAİL SALDIRILARININ OLUŞTURDUĞU KORKULARI HAFİFLETTİ"



Göçe zorlanan çocuklardan Rimas Nasır da "Müzik hayatın üzerimizdeki baskısını ve İsrail saldırılarının oluşturduğu korkuları hafifletti; birçok acı sahneyi unutturdu, yüreklerimize neşe ekti." şeklinde konuştu.

"Bize güzel olan her şeyi, ders çalışmayı dahi unutturan, 10 aydır süren İsrail saldırıları yetmedi mi?" serzenişinde bulunan Nasır, "Bugün katıldığımız bu müzikli etkinlikten keyif aldık, bunun bir kez daha tekrarlanmasını umuyoruz." dedi.

Melak el-Hafi ise bomba seslerini ve yıkım görüntülerini unutturan bu etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hafi, "Merkeze yakın çadırlarda yaşıyoruz ve müzik etkinliğinin İsrail bombardımanına ve üzerimizde yoğun keşif uçaklarının uçmasına denk gelmesine rağmen bu etkinliğe katılmayı çok sevdik." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN NEGATİF ENERJİLERİNİ SERBEST BIRAKABİLECEKLERİ GÜVENLİ BİR ORTAM"



Etkinliği düzenleyen gönüllü gençlerden Basim Nasrallah, bu etkinliğin çocukların negatif enerjilerini serbest bırakabilecekleri güvenli ve rahat bir ortam sağlanmasına, saldırıların gölgesinde umudun yeniden canlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Çocuklara vatan sevgisi aşılayan marşlar öğrettiklerini ve bu etkinlikleri sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Nasrallah, "Şarkı söylerken bombardıman olduğunda çocukların grupla uyumları ve performanstan duydukları mutluluk nedeniyle şiddetli patlama seslerine ilgi ve korku göstermediklerini fark ettim." diye konuştu.

Nasrallah, tüm dünyaya, "yerinden edilenlerin her an yaklaşan korku ve tehlikeden uzak, evlerine ve normal yaşamlarına dönebilmeleri için Gazze'deki yıkıcı saldırıları durdurması için İsrail'e acil müdahale ve baskı uygulamaları" çağrısında bulundu.