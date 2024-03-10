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Dünya

Gazzeliler, ilk teravih namazını İsrail yıktığı Faruk Camii'nin enkazı yanında eda etti

Saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler, ramazanın ilk teravih namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camii'nin enkazı yanında eda etti.

AA10 Mart 2024 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Gazzeliler, ilk teravih namazını İsrail yıktığı Faruk Camii'nin enkazı yanında eda etti
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Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bunlardan biri. Bombardıman nedeniyle yerleşkesi enkaza dönen caminin sadece minaresi ayakta duruyor.

İsrail saldırısı nedeniyle yıkılan Faruk Camii yerleşkesinde ibadet edilemiyor. Soğuk havaya rağmen yüzlerce Filistinli, teravih namazı için caminin enkazının bulunduğu alana geldi.

İsrail'in Gazze'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazını seyyar ışık ve hoparlör kullanarak yere serilen sedirler üzerinde eda etti.

Cemaatin büyük bölümü ışığın yetersiz olması nedeniyle teravih namazını karanlıkta kıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.

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